العراق: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل.

وأكد خلال كلمة العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة التطورات في ليبيا، وأزمة سد النهضة أهمية "حل الخلافات بالطرق السلمية، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخلات الخارجية في الشأن العربي".

وأضاف أن "العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويؤيد جهودهما في التوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حقوقهما، ويدعو الجانب الإثيوبي إلى التفاهم مع الدول العربية المعنية لضمان حقوقها في مياه نهر النيل".

وأشار إلى أن "العراق يدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، ويرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ويدعو إلى الحفاظ على وحدتها حكومة وشعبا".

المصدر: RT