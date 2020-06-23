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تونس.. رفع دعوى قضائية ضد كبار مسؤولي الدولة على خلفية أحداث تطاوين

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تونس.. رفع دعوى قضائية ضد كبار مسؤولي الدولة على خلفية أحداث تطاوين
Reuters Zoubeir Souissi
احتجاجات في تطاوين (صورة أرشيفية)
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أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بولاية تطاوين جنوبي تونس، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوالي ورئيس منطقة الأمن، على خلفة المواجهات التي شهدتها الولاية مؤخرا.

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وذكر زياد الحاجي المدير التنفيذي للجمعية في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدعوى ستشمل أيضا كل من تثبت التحريات مساهمته في تلك الأحداث.

وساد هدوء حذر ولاية تطاوين صباح اليوم الثلاثاء بعد مواجهات ليلية بين شبان محتجين والوحدات الأمنية بمنطقة الحي الإداري وبمعتمدية غمراسن استعملت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة.

المصدر: إذاعة "موزاييك"

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