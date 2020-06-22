الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن

رحبت الإمارات الاثنين، باستجابة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لطلب وقف النار الشامل، ووقف التصعيد والعودة لاتفاق الرياض.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على "تويتر": "الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودها الحثيثة للتوصل إلى الاستقرار في اليمن الشقيق".

الشكر والتقدير للمملكةالعربية السعودية الشقيقة علي جهودها الحثيثة للتوصل الي الاستقرار في اليمن الشقيق، وكل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف اطلاق النار الشامل، تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 22, 2020

وأضاف: "كل الترحيب لاستجابة الحكومة والانتقالي لوقف إطلاق النار الشامل.. تنفيذ اتفاق الرياض يبعد شبح الانقسام والحرب ويعيد الأمل في السلام الذي ننشده جميعا".

وأعلن سفير السعودية باليمن محمد آل جابر عن توصل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وبدء المحادثات لتطبيق اتفاق سلام.

ويأتي الإعلان السعودي بعد أسابيع من اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، وجزيرة سقطرى التي تمكن الجنوبيون من فرض سيطرتهم عليها.

المصدر: "البيان"