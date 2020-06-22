سفير السعودية باليمن: اتفاق حكومة اليمن و"الانتقالي الجنوبي" على وقف إطلاق النار وبدء محادثات
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أعلن سفير السعودية باليمن محمد ال جابرعن توصل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وبدء محادثات لتطبيق اتفاق سلام.
استمراراً لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء،ورأب الصدع وتوحيد الصف،فقد استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله،وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.— محمد ال جابر (@mohdsalj) June 22, 2020