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سفير السعودية باليمن: اتفاق حكومة اليمن و"الانتقالي الجنوبي" على وقف إطلاق النار وبدء محادثات

أخبار العالم العربي

سفير السعودية باليمن: اتفاق حكومة اليمن و
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أعلن سفير السعودية باليمن محمد ال جابرعن توصل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وبدء محادثات لتطبيق اتفاق سلام.

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