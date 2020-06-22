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القوات السودانية تصد هجوما إثيوبيا على منطقة الفشقة شرقي نهر عطبرة

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القوات السودانية تصد هجوما إثيوبيا على منطقة الفشقة شرقي نهر عطبرة
Reuters UMIT BEKTAS
القوات المسلحة السودانية - أرشيف
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أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الاثنين أنها صدت هجوما لقوات إثيوبية على موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة وبالتحديد في منطقة الفشقة.

وأشار بيان نشرته القوات المسلحة على صفحتها في "فيسبوك"، إلى أنها "تصدت لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال، وكبدت المعتدين خسائر كبيرة، وردتهم على أعقابهم".

وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة حقها في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المشروعة وستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة على أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده".

وأفاد مراسل RT في السودان أمس الأحد، بأن القوات الإثيوبية شنت قصفا مدفعيا استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني بولاية القضارف.

وشهدت المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في أواخر مايو 2020 توترا عسكريا، حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين مدعومين حسب الخرطوم بجيش بلادهم، مع القوات السودانية ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين.

المصدر: RT

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