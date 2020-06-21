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مراسل RT: قصف إثيوبي يستهدف معسكر الأنفال للجيش السوداني

أخبار العالم العربي

مراسل RT: قصف إثيوبي يستهدف معسكر الأنفال للجيش السوداني
Reuters UMIT BEKTA
علم السودان على رشاشة.
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أفاد مراسل RT في السودان، بأن القوات الإثيوبية شنت اليوم الأحد قصفا مدفعيا استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني بولاية القضارف.

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ونقل المراسل عن مصادر عسكرية مطلعة أن القصف أسفر عن إصابة جندي سوداني بجرح وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في منطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان.

وشهدت المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في أواخر مايو 2020 توترا عسكريا حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين مدعومين حسب الخرطوم بجيش بلادهم، مع القوات السودانية ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين.

وفي 30 مايو أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم، بعد "اعتداء" على القوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف، ليتم لاحقا تأكيد عودة الهدوء إلى المنطقة بين الطرفين.

المصدر: RT

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