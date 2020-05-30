الجيش السوداني: الوضع هادئ عند الحدود مع إثيوبيا وقواتنا تنتظر أي تعليمات من القيادة

أعلن الجيش السوداني عن استعادة الهدوء عند حدود البلاد مع إثيوبيا، بعد اشتباكات هناك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

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وصرح المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس الجمعة، أن الأوضاع عند الحدود هادئة لليوم الثاني، بفضل اتصالات بين قادة قوات الدولتين "والغرض منها حفظ الحدود وأمنها".

وأكد المتحدث أن القوات السودانية متمركزة في مواقعها عند الحدود في انتظار أي تعليمات قد تصدر عن القيادة العليا، واصفا ما حصل مؤخرا بأنه "رد فعل الجيش الموجود في الموقع بدون أي تعليمات".

وتابع أن تعامل الجيش السوداني مع الحادث "عالج الموضوع"، مضيفا: "أما إدارة الأمر سلبا أو إيجابا فمتروكة للجهات صاحبة القرار".

وأعلن الجيش السوداني الخميس الماضي عن اندلاع اشتباكات بين قواته وقوة من الجيش الإثيوبي وجماعة مسلحة تحظى بإسناده عند الحدود، ما أدى إلى مقتل ضابط وطفل وإصابة ستة عسكريين وثلاثة مدنيين من الجانب السوداني.

المصدر: الشرق الأوسط