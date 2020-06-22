الصحة التونسية: ولاية تونس خالية من إصابات جديدة بكورونا

أكد المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر اليوم الاثنين، على أن المعتمديات الـ22 التابعة لولاية تونس، خالية حاليا من أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بن ناصر أن "عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في ولاية تونس بلغ 241 حالة منها 226 حالة شفاء و9 حالات وفاة، وحالة فقط متواجدة حاليا بأحد مراكز الحجر الصحي".

ولفت، إلى أن "نسبة الحالات المتعافية من كورونا بلغت 99%، مع تسجيل صفر حالات بالمستشفيات"، مبينا أنه ومنذ يوم 25 مايو الماضي، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة، ماعدا 8 وافدة، وهي متواجدة بمراكز الحجر الصحي.

وسجلت تونس إجمالي إصابات بالفيروس بلغ 1159 حالة، تماثلت 1020 حالة منها للشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 حالة.

المصدر: "موزاييك"