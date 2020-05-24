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تونس تعلن 7 ولايات خالية من كورونا

أخبار العالم العربي

تونس تعلن 7 ولايات خالية من كورونا
Reuters ANGUS MCDOWAL
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أعلنت وزارة الصحة التونسية سبعا من ولايات البلاد خالية تماما من فيروس كورونا بعد شفاء كافة المصابين، وهي نابل وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر وقابس.

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، ​​​​​​عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ليستقر عدد المصابين عند 1048، بينهم 914 حالة شفاء و48 وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة بولاية تونس.

وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الأحد، أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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