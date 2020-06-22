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في مهرجان أريحا ضد خطة الضم.. السفير الروسي يدعو الأمم المتحدة لتحرك عاجل

أخبار العالم العربي

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أكد السفير الروسي لدى رام الله غوتشا بواتشيدزه في مهرجان دعت له حركة "فتح" في أريحا والأغوار لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، أن الوضع يتطلب الاستئناف العاجل للمفاوضات برعاية أممية.

وقال بواتشيدزه: "اجتمعنا اليوم لنلفت أنظار العالم إلى ما أعلنت عنه إسرائيل حول نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الأغوار".

وأضاف أن الضم سيقوض عملية السلام وسيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن الوضع يتطلب الاستئناف العاجل للمفاوضات برعاية أممية للوصول إلى اتفاق شامل قائم على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

المصدر: RT

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