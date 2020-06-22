تظاهرات في حضرموت تطالب بتطبيق الإدارة الذاتية للجنوب (فيديو)

أفاد مراسلنا في اليمن، الاثنين، بخروج عشرات المتظاهرين في محافظة حضرموت كبرى مدن اليمن، تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، للمطالبة بالإسراع في تطبيق الإدارة الذاتية.

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ورفع المحتجون شعارات تطالب بتطبيق الإدارة الذاتية للجنوب في ساحل ووادي حضرموت، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الجنوبية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي.



وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن أول أمس فرض الإدارة الذاتية في جزيرة سقطرى بعد فرض سيطرته الكاملة عليها.

المصدر: RT