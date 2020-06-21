انفجار مستودع للذخيرة تابع لـ"قسد" في ريف القامشلي وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى - فيديو

انفجر مستودع كبير للذخيرة في بلدة رميلان بريف القامشلي الشرقي تابع لقوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف "قسد".

وذكرت مصادر محلية، أن "انفجارا وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة في المنطقة الصناعية ببلدة رميلان"، مشيرة إلى أنه أعقبته سلسلة انفجارات استمرت لفترة طويلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر "قسد".

وأضافت المصادر، أن عناصر "قسد"، فرضت حظر تجول على كامل البلدة بالتزامن مع تحليق للطائرات الأمريكية على ارتفاع منخفض في الأجواء الممتدة من مطار خراب الجير، وصولا إلى بلدة رميلان.

المصدر: "سانا"