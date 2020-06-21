 
مباشر

انفجار مستودع للذخيرة تابع لـ"قسد" في ريف القامشلي وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى - فيديو

أخبار العالم العربي

انفجار مستودع للذخيرة تابع لـ
youtube.com
انفجار في مستودع للذخيرة تابع لـ"قسد" في ريف القامشلي بسوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5fl

انفجر مستودع كبير للذخيرة في بلدة رميلان بريف القامشلي الشرقي تابع لقوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف "قسد".

وذكرت مصادر محلية، أن "انفجارا وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة في المنطقة الصناعية ببلدة رميلان"، مشيرة إلى أنه أعقبته سلسلة انفجارات استمرت لفترة طويلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر "قسد".

وأضافت المصادر، أن عناصر "قسد"، فرضت حظر تجول على كامل البلدة بالتزامن مع تحليق للطائرات الأمريكية على ارتفاع منخفض في الأجواء الممتدة من مطار خراب الجير، وصولا إلى بلدة رميلان.

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا