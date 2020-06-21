العراق.. دفن 73 جثة لمتوفين بكورونا خلال يوم واحد - صور

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الأحد، دفن 73 جثة لمتوفين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للحشد، أن "مديرية الطبابة تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات إلى محافظة النجف الأشرف حيث مثواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الأحد 73 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT