 
مباشر

العراق.. دفن 73 جثة لمتوفين بكورونا خلال يوم واحد - صور

أخبار العالم العربي

العراق.. دفن 73 جثة لمتوفين بكورونا خلال يوم واحد - صور
RT
الحشد الشعبي العراقي يدفن ضحايا كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5eq

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الأحد، دفن 73 جثة لمتوفين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للحشد، أن "مديرية الطبابة تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد والمحافظات إلى محافظة النجف الأشرف حيث مثواهم الأخير، وقد بلغ عدد الجثث التي تم نقلها اليوم الأحد 73 جثة توزعت بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات".

العراق.. دفن 73 جثة لمتوفين بكورونا خلال يوم واحد - صور

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العراق.. دفن 73 جثة لمتوفين بكورونا خلال يوم واحد - صور
العراق.. دفن 73 جثة لمتوفين بكورونا خلال يوم واحد - صور

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا