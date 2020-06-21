ليبيا.. قوات الوفاق تعلن القبض على 18 مصريا في صبراتة

أعلنت غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عن إلقاء القبض على 18 شخصا، قالت إنهم أفراد في "مجموعة خارجة عن القانون" ويحملون الجنسية المصرية.

وجاء في بيان نشرته غرفة عمليات "بركان الغضب" على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إن قوة العمليات المشتركة قامت "بمداهمة وكر لمجموعة خارجة عن القانون" في سوق العلالقة بصبراتة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على 18 مصريا "يعملون بشكل غير قانوني".

وتابعت: "تقررت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أشد العقوبات التي يستحقونها قبل ترحيلهم لمصر".

المصدر: RT