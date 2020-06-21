تونس.. ضبط سيارة تحمل لوحة ليبية مزورة بداخلها 13 سبيكة ذهبية و600 ألف يورو

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بـ"الصخيرة" بولاية صفاقس مساء أمس السبت، ضبط سيارة بلوحة ليبية مزورة وبداخلها 13 سبيكة ذهبية و600 ألف يورو.

وأشار بيان صادر عن الداخلية التونسية، إلى أنه "تم حجز العملة الأجنبية وسبائك الذهب، في سيارة على طريق زراعي بجهة صبيح من منطقة الميدة بولاية صفاقس".

وأضاف البيان، "تمت العملية على إثر كمين نصبته الفرقة المذكورة بعد توفر معلومة حول سيارة ليبية تنقل بضائع مهربة قادمة من جهة قفصة في اتجاه الجنوب الشرقي التونسي".

وأشار البيان إلى أن "حوالي الساعة العاشرة ليلا تم رصد السيارة المشبوهة، وبالإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وحاول الفرار، وتمت مطاردته إلى أن عثر على السيارة عالقة في الرمال بعد أن تركها سائقها واختفى داخل غابة زيتون".

وبالتحري حول هوية السيارة وسائقها تبين أن "لوحة الأرقام مزورة، وأنها غير مدرجة بمنظومة السيارات الموردة عبر المعابر الحدودية التونسية".

المصدر: "وكالات + فيسبوك - الديوانة التونسية"