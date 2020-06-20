مصر تسجل 89 وفاة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 89 حالة وفاة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وانخفاض في الإصابات اليومية بالفيروس.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بأعداد الإصابات والوفيات بكورونا، إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 53758 حالة، وأن إجمالي الوفيات بلغ 2106 حالة وفاة.

وأكد الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، على أن الوزارة سجلت تعافي 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، لتصل أعداد المتعافين من الوباء 14327 حالة.

وتابع: "ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 15779 حالة".

وناشدت الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

المصدر: RT