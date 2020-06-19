مصر.. عودة ارتفاع إصابات كورونا واستقرار الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن عودة ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مشيرة إلى استقرار وفيات الوباء.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 52 ألفا و211 حالة، وتسجيل 79 حالة وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 2017.

وأكد المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم "تأكيد تعافي 400 شخص كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية ليصبح عدد المتعافين من المرض 13 ألفا و928 حالة".

وأضاف: "ارتفعت أعداد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 15373 حالة".

وتابع: "المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، الجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابة بالفيروس".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT