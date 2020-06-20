هيئة مكافحة الفساد في تونس: هناك عناصر إرهابية كانت تتقاضى رواتبها من الدولة عندما كانت في الجبال

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب، عن معلومات خطيرة بشأن عناصر إرهابية كانت متحصنة بالجبال وتتقاضى رواتبها من الدولة.

وأكد الطبيب في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" يوم السبت، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد أحالت ملفا إلى القضاء في العام 2016، يتعلق بحصول عناصر إرهابية على مبالغ مالية من الدولة.

وأضاف أن 12 عنصرا إرهابيا كانوا قد تقاضوا أجرا من الدولة عندما كانوا في جبال تونس.

المصدر: "موزاييك أف أم"