محافظ سقطرى منددا بالتحالف العربي: تعرضنا للخذلان ممن انتظرنا منهم المؤازرة

وجه محافظ أرخبيل سقطرى اليمني رمزي أحمد سعيد محروس، انتقادات إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، قائلا إن المحافظة "تعرضت للخذلان" من قبل من كانت تنتظر منهم الدعم.

وشدد على أن الأرخبيل الذي يحظى بأهمية تاريخية بالغة يتعرض لـ"فوضى عارمة" جراء إحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على مواقع قوات الحكومة المعترف بها دوليا هناك.

بيــان هـــام تتعرض محافظة أرخبيل #سقطرى لفوضى عارمة تقوم بها ميليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا. هاجمت هذه... Posted by ‎الأستاذ. رمزي محروس - محافظ محافظة أرخبيل سقطرى‎ on Saturday, June 20, 2020

ولفت محروس إلى أن قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات هاجمت في الأسابيع الماضية "معسكرات ومؤسسات الدولة وأسقطتها ثم اجتاحت صباح الجمعة مدينة حديبوه، عاصمة المحافظة، بما سيطرت عليه في معسكرات الدولة من أسلحة وترسانة كبيرة وسيطرت على إدارة الأمن وإدارة المحافظة بقوة السلاح".

إقرأ المزيد

وقال: "لن تقبل بميليشيا العبث وداعميها"، مضيفا: "لن يسلم السقطريون أرضهم وسيكون لكل مقام مقال، وكل شبر من سقطرى يرفض الوصاية والعبث وستبقى سقطرى شامخة أبية حرة بكل أهلها الطبين الشرفاء".

وتابع: "تعرضنا ومعنا أهالي سقطرى لخذلان وصمت مريب ممن ننتظر منهم النصرة والمؤازرة والوقوف معنا لكن ذلك لن يفت في عضدنا ونستمد صلابتنا وقوتنا من الله ثم من عدالة قضيتنا وحقنا الواضح والجلي".

المصدر: RT