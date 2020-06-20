أول صور من موقع تفجير حافلة للجيش السوري في درعا

نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أولى الصور من موقع استهداف حافلة تابعة للجيش السوري بعبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب البلاد اليوم السبت.

وتظهر هذه اللقطات أن الحافلة التي قالت مصادر إنها كانت تقل 40 عسكريا انقلبت جراء الانفجار.

إقرأ المزيد

وسبق أن أكد مصدر عسكري لـRT أن الحادث الذي وقع على الطريق الواصل بين بلدتي كحيل والسهوة في ريف درعا الشرقي خلف ثمانية قتلى وعشرات الجرحى بين الجنود الذين كانوا على متن الحافلة المنكوبة.

المصدر: RT