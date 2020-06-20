وكالة: قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة في درعا

أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى اليوم السبت جراء استهداف حافلة كان على متنها عشرات الجنود من الجيش السوري بعبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب البلاد.

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الحادث وقع على الطريق الواصل بين بلدتي كحيل والسهوة في ريف درعا الشرقي، مضيفة أن العبوة أحدثت انفجارا قويا.

وذكر مراسل الوكالة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا وسقط معظمهم بين قتلى وجرحى جراء الانفجار، وتعمل الفرق الطبية حاليا على نقل القتلى والمصابين إلى مشفى درعا الوطني ومشفى إزرع ومشفى بصرى الشام.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني تأكيده أن "اعتداء إرهابيا استهدف حافلة عسكرية للجيش السوري بشكل مباشر، ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وأضرار كبيرة في منطقة الانفجار".

المصدر: سبوتنيك