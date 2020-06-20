السراج يزور الجزائر اليوم ويلتقي تبون

صرح المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، حسن الهوني، بأن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سيقوم بزيارة اليوم إلى الجزائر للقاء رئيسها عبد المجيد تبون.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن الهوني في تصريح اليوم السبت، أن "السيد الرئيس سيقوم بزيارة قصيرة للجزائر اليوم، وسيلتقي الرئيس الجزائري"​​​.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارة مرتبطة بمبادرة جزائرية للحل في ليبيا أجاب المستشار: "كل ما أعرفه هو تصريحات جزائرية عن تنسيق الجهود مع تونس ومصر لتجاوز الأزمة الراهنة .. عموما ستتضح الأمور خلال الزيارة".

المصدر: سبوتنيك