قطر: تصريحات قرقاش مضللة ومنفتحون على الحوار غير المشروط

قالت السفارة القطرية في واشنطن، إن "دول الحصار تعرقل حل الأزمة الخليجية، من خلال رفض دعوات الإدارة الأمريكية المتعددة لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي".

وأضافت السفارة في بيان على تويتر: "ردا على التصريحات المضللة التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تؤكد قطر انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل أزمة مجلس التعاون الخليجي. وأن دول الحصار هي التي تعرقل العملية من خلال رفض دعوات الإدارة الأمريكية المتعددة لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي".

وتابع البيان: "لا يزال العالم يتذكر قائمة المطالب الـ 13 التي تضمنت بشكل مفاجئ، إغلاق وسائل الإعلام الحرة من قبل دول معروفة بعدائها تجاه الصحفيين وحرية التعبير. ولقد اتخذت قطر طرقا قانونية للتعامل مع الإجراءات الأحادية لدول الحصار، في محكمة العدل الدولية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، فشلت دول الحصار في تقديم أي دليل ضد قطر".

المصدر: موقع "الراية"