أردني ضاق عليه الخناق فقرر تسليم نفسه بعد هروبه من الحجر الصحي

قرر سائق شاحنة أردني تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، بعد التضيق عليه من قبل الشرطة لإتمام عمليه حجرة لمدة 14 يوما.

وغادر السائق الحجر الصحي دون إبلاغ أحد، وتوجه بإحدى المركبات الخاصة إلى منزله الكائن في مدينة إربد شمالي الأردن، وفور مشاهدة سكان العمارة له قاموا بإبلاغ الجهات المختصة.

ودخل السائق إلى الأردن، يوم الثلاثاء الماضي، قادما من الإمارات عبر الحدود السعودية.

وتلزم السلطات الأردنية المواطنين القادمين من الخارج بقضاء فترة حجر صحي مدتها 14 يوما في أماكن مخصصة لذلك.

المصدر: الغد الأردني