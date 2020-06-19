الأمن الأردني يبحث عن سائق شاحنة فر من الحجر الصحي في إربد

باشرت الأجهزة الأمنية في مدينة إربد الخميس، عملية البحث عن سائق شاحنة غادر الحجر الصحي المخصص للسائقين القادمين من الخارج على معبر حدود العمري، متوجها إلى منزله في المحافظة.

وأبلغ سكان البناية التي يقطنها السائق في الحي الشرقي من المدينة، الأجهزة الأمنية صباحا بمشاهدتهم جارهم الذي يعمل سائق شاحنة بتواجده في منزله.

وتبين بعد تحقق الأجهزة الأمنية، أنه دخل إلى الأراضي الأردنية قبل يومين، وخرج من الموقع المخصص للعزل متوجها إلى بيته.

وقال مصدر أمني، إن "أجهزة الأمن العام تعمل على البحث والتحري عن موقع تواجده، بعد مغادرته لمنزله صباح الخميس عقب كشف كاميرات المراقبة لهويته".

وطالب أهالي المنطقة التي يسكنها سائق الشاحنة المعنيين، بضرورة تعقيم الموقع بالكامل حرصا على سلامتهم.

المصدر: "وكالات أردنية"