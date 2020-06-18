"الجيش الوطني الليبي" يرسل تعزيزات عسكرية قرب مصراتة (صور)

دفع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بتعزيزات عسكرية نحو محور شرق مدينة مصراتة، تحت إشراف ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة "الصاعقة".

وكان "الجيش الوطني الليبي" أعلن أمس الأربعاء، أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا تعتبر "منطقة عمليات عسكرية".

RT

ودعا الجيش في بيان جميع المواطنين إلى عدم التواجد في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.

RT

وتأتي تحركات "الجيش الليبي" في ظل دفع قوات حكومة الوفاق بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الهلال النفطي شرق سرت.

وعلى الرغم من أن الوضع الميداني في ليبيا يبدو ثابتا عند خطوط محددة، توقع مراقبون أن تدور المواجهة المقبلة للسيطرة على مصادر الطاقة شرق البلاد.

المصدر: RT