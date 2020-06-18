إغلاق مدينة الخليل في الضفة الغربية بسبب تفشي كورونا

أغلقت مدينة الخليل في الضفة الغربية حدودها عند مدخل حلحول بالسواتر الترابية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة ومحيطها.

وقرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، استنادا لإعلان القيادة الفلسطينية فرض حالة الطوارئ، واتخاذ عدة إجراءات احترازية وقائية بعد تسجيل 35 إصابة في المدينة.

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ومن ضمن ذلك، قرر إغلاق مدينة حلحول وقرية تفوح ومحيط منطقة عروض المسجد، مسجد المحسنين، لمدة 5 أيام حتى مساء الاثنين المقبل.

ويسمح فقط بعمل محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في تلك المناطق المغلقة.

كما قرر محافظ الخليل، أن تكون الصلاة في الأماكن الأخرى من محافظة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة.

المصدر: معا، وكالات