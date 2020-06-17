تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، يوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت في بيان صحفي، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.

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وصرحت بأن عدد الإصابات ارفع منذ صباح الأربعاء إلى 39 إصابة، وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يتم تسجيله بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.

وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 745.

وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين، المواطنين على الالتزام بشروط السلامة العامة ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

وقال خلال جولة في أحد شوارع مدينة رام الله، إنه من خلال "لبس الكمامة وعدم التجمعات نمنع الإصابات واشتغلوا زي ما بدكم لا نريد قطع أرزاق الناس".

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

المصدر: رويترز