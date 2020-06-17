ارتفاع الإصابات اليومية بكورنا في الكويت وسلطنة عمان وتراجع في الوفيات

سجلت السلطات الصحية في سلطنة عمان والكويت ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجل تراجع في معدلات الوفيات جراء الفيروس في كلا البلدين.

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 26079 إصابة وحالتي وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 116".

وذكرت الوزارة أن من بين الإصابات الجديدة 468 حالة لعمانيين، و343 حالة لغير عمانيين.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2797، فضلا عن تماثل 11797 حالة للشفاء.

أما في الكويت فأعلنت السلطات الصحية تسجيل 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 37533 حالة إصابة، إلى جانب 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 306 حالات.

في حين وصل عدد حالات الشفاء إلى 28896 حالة بعد تعافي 690 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 575 حالة جديدة، وتسجيل 690 شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 37,533 حالة pic.twitter.com/BSzDAb4Lvv — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 17, 2020

أما في البحرين فسجلت 540 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 19 ألف إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 48 حالة وفاة.

وتحتل السعودية المركز الأول من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، تليها قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

أما من حيث إجمالي الوفيات بالفيروس في البلدان الخليجية فجاءت بالترتيب الآتي، السعودية من ثم الكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين، بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

المصدر: وكالات