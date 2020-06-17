الأردن.. أكثر من 7000 عقد زواج لقاصرات في 2019

انخفضت عقود تزويج القاصرات في الأردن ، حيث بلغت 7224 عقدا عام 2019، فيما كانت 8226 عقدا عام 2018.

ووصل إجمالي عقود الزواج العادي والمكرر لعام 2019، التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات الأردن 67696 عقدا، بانخفاض بلغ 3038 عقد زواج، أي بنسبة 4.3% ، مقارنة مع عام 2018، وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إلى أن عقود تزويج القاصرات، بالنسبة لإجمالي حالات الزواج العادي والمكرر، انخفضت بنسبة 1%، حيث بلغت النسبة 10.6% عام 2019 مقارنة مع 11.6% عام 2018.

علما بأن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري درست خلال عام 2019 بحدود 7729 حالة زواج دون سن 18 عاما.

المصدر: RT