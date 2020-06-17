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تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر

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تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر
Reuters
صورة أرشيفية/ الجزائر
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تم تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر، بالمستشفى الجامعي في مدينة باتنة.

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وبحسب ما صرحت به البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، يتعلق الأمر بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.

ومرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال. تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل إصابات بكورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب بكاواساكي.

المصدر: النهار الجزائرية

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