تم تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر، بالمستشفى الجامعي في مدينة باتنة.

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وبحسب ما صرحت به البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، يتعلق الأمر بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.

ومرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال. تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل إصابات بكورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب بكاواساكي.

المصدر: النهار الجزائرية