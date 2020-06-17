تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر
Reuters
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تم تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر، بالمستشفى الجامعي في مدينة باتنة.
وبحسب ما صرحت به البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، يتعلق الأمر بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.
ومرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال. تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل إصابات بكورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب بكاواساكي.
المصدر: النهار الجزائرية