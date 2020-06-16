البنك الدولي يقدم 400 مليون دولار لمصر لتعزيز الرعاية الصحية

أعلن البنك الدولي أنه سيقدم 400 مليون دولار لمصر لدعم الرعاية الصحية في البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال البنك الدولي في بيان له، يوم الثلاثاء، إن هذا التمويل سيسمح لمصر بتعزيز التأمين الصحي في 6 محافظات وتقديم الدعم المالي المؤقت للمواطنين الذين ارتفعت نفقاتهم الصحية بسبب انتشار كورونا.

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وكان البنك الدولي قد أطلق في عام 2018 برنامجا بقيمة 530 مليون دولار لدعم الرعاية الصحية في مصر لمدة 5 سنوات، وهو يشمل زيادة الفحوصات والمساعدة في علاج مرض التهاب الكبد من نوع "C" وأمراض أخرى، وتحسين المنشآت الطبية وتدريب كوادر الرعاية الصحية.

يذكر أن مصر سجلت 47856 إصابة بفيروس كورونا و1766 حالة وفاة جراء الفيروس.

المصدر: رويترز