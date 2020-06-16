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تونس تسجل 15 إصابة بفيروس كورونا ضمن مواطنين تم إجلاؤهم من الخارج

أخبار العالم العربي

تونس تسجل 15 إصابة بفيروس كورونا ضمن مواطنين تم إجلاؤهم من الخارج
Reuters
تونس تسجل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين مواطنين تم إجلاؤهم
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة إن المصابين بـ"كوفيد 19"، من ضمن الذين تم إجلاؤهم من الخارج، مؤكدة أنهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا بلغ 1125 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.

وأضافت أنها سجلت 1002 حالة شفاء إلى جانب وجود 74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي عداد المتابعة.

أما عدد الوفيات منذ ظهور "كوفيد 19" في البلاد فقد استقر عند 49 حالة.

وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ قد أكد في حديث تليفزيوني مساء الأحد، أن بلاده انتصرت فعليا على الفيروس، وأنها ستفتح حدودها انطلاقا من يوم 27 يونيو 2020.

المصدر: RT

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