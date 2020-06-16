إجلاء 822 مصريا من قطر بمساعدة سلطنة عمان

سيرت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الثلاثاء، 4 رحلات استثنائية ضمن الجسر الجوي لإجلاء 822 من العالقين المصريين في قطر.

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وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إن شركة "مصر للطيران" ستسير رحلة، في حين تسير شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات اليوم، لعودة العالقين المصريين في قطر.

ويأتي ذلك بالتنسق مع سلطنة عمان، حيث تقوم شركة طيران عمانية بنقل العالقين إلى مسقط، ثم تقوم الطائرات المصرية بنقلهم من مسقط إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن تصل أولى تلك الرحلات ظهر اليوم، وعلى متنها 174 عالقا، نتيجة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن مغادرة 1160 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية، وذلك عبر 8 رحلات جوية.

المصدر:وكالات