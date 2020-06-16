غوتيريش يعلن حصيلة القتلى من الأطفال في الحرب الأخيرة بليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 77 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و17 عاما قتلوا خلال النزاع المسلح في ليبيا.

وذكر غوتيريش في تقرير خاص حول الضحايا من الأطفال في النزاعات المسلحة خلال العام الجاري، أن ما لا يقل عن 77 طفلا قتلوا أو شوهوا نتيجة للصراع المسلح بين الجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر) وقوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

ورصد تقرير الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من هذه الضحايا وقعت خلال الهجوم الذي شنه الجيش الليبي على طرابلس، والذي تخلله قصف مدفعي وغارات جوية، بما في ذلك بطائرات مسيرة، علاوة على ما نجم عن مخلفات الحرب من متفجرات.

وسجل التقرير الأممي تحققه من 24 هجوما، 9 منها على مدارس و15 على مستشفيات، علاوة على 24 هجوما آخر على مرافق صحية في ليبيا.

وأوضح التقرير أن الأعمال العدائية أجبرت حوالي 220 مدرسة على الإغلاق داخل طرابلس وما حولها، وتسببت في حرمان 116 ألف طفل على الأقل من حقهم في التعليم

المصدر: نوفا





