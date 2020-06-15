هجوم صاروخي على معسكر أمريكي في محيط مطار بغداد
Reuters
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أفاد مصدر لـRT بسماع دوي انفجارات في محيط مطار بغداد الدولي.
وأكد المصدر أن معسكرا للقوات الأميركية تعرض لهجوم بصاروخي كاتيوشا، مشيرا إلى أن عملية الإطلاق تمت من منطقة محاذية للمطار.
وأوضح أن الصاروخين استهدفا تحديدا، مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد الذي يستضيف مسؤولين في التحالف الدولي.
ولم ترد أي معلومات حتى هذه اللحظة حول خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وسبق أن استُهدفت مواقع عسكرية في العراق تابعة للتحالف الدولي بهجمات مماثلة.
ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن عملية الإطلاق.
المصدر: RT