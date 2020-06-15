تونس تسجل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الاثنين، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الوزارة إن من بين المصابين بـ"كوفيد 19"، 13 حالة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وموجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، وحالة واحدة محلية.

وأوضحت في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ بذلك 1110 حالات مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.

وأضافت أنها سجلت 999 حالة شفاء واستقرار حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة، إضافة إلى 62 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ قد أكد في حديث تليفزيوني مساء الأحد، أن بلاده انتصرت فعليا على الفيروس، وأنها ستفتح حدودها انطلاقا من يوم 27 يونيو الجاري.

المصدر: RT