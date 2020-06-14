إلياس الفخفاخ: تابعنا تحركات المواطنين عبر شرائح هواتفهم (فيديو)

قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء الأحد، إنه تمت متابعة تحركات التونسيين خلال الحجر الصحي الشامل والموجه من خلال شرائح هواتفهم.

وأضاف الفخفاخ، خلال حوار مباشر تزامنا مع نهاية الحجر الصحي الموجه، أن هذه المتابعة أكدت أن التونسيين التزموا بالإجراءات المتخذة خلال الفترة الأولى وأن الاِنفلات حدث خاصة في الوقت الذي بدأ انتشار الفيروس في البلاد بالتراجع.

وأشار الفخفاخ إلى أن مراقبة المواطنين عبر هواتفهم مكنت الحكومة التونسية من معرفة أماكن الإكتظاظ ومدى التزام السكان بالإجراءات.

وأكد الفخفاخ وجود غرفة عمليات تداول على العمل بها 87 إطارا على مدار الساعة وكانت تتابع التحركات عبر شرائح الهاتف الجوالة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية