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مصر.. تشييع جثماني رئيس نيابة طنطا الإدارية ووالده عقب وفاتهما بكورونا

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مصر.. تشييع جثماني رئيس نيابة طنطا الإدارية ووالده عقب وفاتهما بكورونا
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تشييع جثماني رئيس نيابة طنطا الإدارية ووالده عقب وفاتهما بكورونا
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شيع أهالي قرية بمحافظة كفر الشيخ المصرية جثماني حامد عبده سعد الفقي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بطنطا، ونجله محمد حامد، رئيس النيابة الإدارية بطنطا، بعد وفاتهما متأثرين بكورونا.

وتم دفن الدكتور حامد عبده سعد الفقي (70 عاما)، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور سابقا، ونجله (40 عاما)، ظهر اليوم الاثنين، في قرية الفقهاء البحرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

ونعى الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، المتوفين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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