رئيس البرلمان المصري حول تعذيب مصريين في ليبيا: كل شيء سيتم ولكن بحساب

رد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، على طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، اتخاذ موقف قوي إزاء واقعة تعذيب بعض العمالة المصرية في ليبيا.

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وخلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، من رئيس البرلمان إصدار بيان للرد على الانتهاكات التي تعرض لها عمال مصريون في ليبيا مؤخرا.

وقال عابد مخاطبا عبد العال: "المصريون في لبيبا خط أحمر، وواضح جدا أن إعلان القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، له تأثير على الجانب التركي، وكلنا نعرف ما فعله الأتراك في الأرمن من انتهاكات وقتل".

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وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان: "لا بد من موقف قوي ورادع بشأن واقعة تعذيب العمالة المصرية التي خرجت للبحث عن قوتها.. أين المجتمع الدولي مما يحدث مع العمالة المصرية؟! وأعلم أن الدولة المصرية لن تسكت، لكن لازم بيان قوي من المجلس للرد على هذه الانتهاكات".

وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: "اصبر.. اصبر، كل شيء سيتم.. ولكن بحساب".

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مسلحين، بعضهم بملابس عسكرية، يجبرون مجموعة من العمال المصريين على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، وإجبارهم على ترديد ألفاظ نابية.

ووقعت هذه الأحداث في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرقي العاصمة طرابلس، بعد اعتقال المصريين من قبل ميليشيا مسلحة يقول نشطاء إنها تابعة لحملة "بركان الغضب"، التي أطقتها حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) لوقف زحف قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر على طرابلس، والتي تحظى بدعم عسكري تركي.

واستنكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الواقعة، معلنة أنها ستحقق في صحة الفيديو وتتخذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي الجريمة إذا ثبتت صحة المعلومات عن تعذيب المصريين.

المصدر: مصراوي