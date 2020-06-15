مصطفى بكري: مناقشة طلب طرد سفير حكومة الوفاق الليبية من مصر

علق النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري على الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوب لكتائب تابعة للوفاق، وهي تقوم بالتنكيل بالعمالة المصرية في ترهونه.

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وقال بكري في تعليق لـRT، إن "الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الليبيه أمس الأحد أثارت حالة من الغضب والاستياء في الشارع المصري"، وأكد على إجراء الحكومة اتصالات لضمان الافراج عن المخطوفين من العاملين المصريين.

وأضاف أنه سيتم غدا الثلاثاء، مناقشة طلب تقدم به بخصوص طرد سفير حكومة الوفاق الليبية من مصر، مشيرا إلى أن الشؤون العربيه بمجلس النواب المصري طلب الإحاطة التي تقدم بها البكري لطرد السفير الليبي بحضور ممثلين عن وزارة الخارجيه المصرية.

من جهتها، استنكرت وزارة الداخلية الليبية ما تم تداوله في مقطع فيديو يفيد باعتقال عدد من المصريين على يد مجموعة مجهولة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي أمس الأحد، إنها تحقق في صحة الواقعة والمسؤولين عنها، وقد رصدت مكافأة تقدر بخمسة آلاف دولار أمريكي تقريبا لمن يساعد في القبض على المجموعة المسؤولة عن الواقعة.

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات بركان الغضب.

ويظهر الفيديو مسلحين، بعضهم بملابس عسكرية، يجبرون العمال على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، وإجبارهم على ترديد ألفاظ نابية.

ناصر حاتم

المصدر: RT