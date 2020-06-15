الجيش العراقي يستنكر اختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية ويعتبر ذلك عملا استفزازيا

طالبت القوات العراقية، اليوم الاثنين، تركيا بإيقاف طائراتها من اختراق الأجواء العراقية، واعتبرت ذلك "تصرفا استفزازيا".

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي، اليوم: "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية، الذي حصل مساء أمس الأحد من خلال 18 طائرة تركية متجهة من الحدود التركية باتجاه سنجار - مخمور - الكوير- أربيل، وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم داخل الأجواء العراقية، كما أستهدفت هذه الطائرت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار".

وأضافت قيادة العمليات في بيانها: "عاودت الطائرات التركية الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، وهذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وقالت: "وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، وندعو إلى عدم تكرارها، ونؤكد أن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم، أن سلاح الجو دمر 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني، وذلك في إطار عملية "مخلب النسر"، التي أطلقها الجيش التركي، مساء أمس الأحد.

المصدر: RT