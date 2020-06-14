وزيرة الصحة المصرية تتبرع بالدم

تبرعت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، بالدم في المركز القومي لخدمات نقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.

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وجاء في بيان نشرته الوزارة، اليوم الأحد، أن الوزيرة توجهت بالشكر لجميع من سارعوا بالتبرع بالدم، بعد تفعيل حملة الوزارة بهذا الشأن بالتعاون مع موقع "فيسبوك".

وأشارت في البيان إلى أنه تم استقبال 138784 طلبا للتبرع بالدم من خلال الحملة، كما استقبلت مراكز نقل الدم عبر البلاد 4600 متبرع بالدم.

كما دعت الوزيرة المتعافين من فيروس كورونا المستجد للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، من تعقيم وتطهير مراكز التبرع وأفرعها مرتين يوميا، قبل بداية العمل بكل مركز وبعد نهايته.

ناصر حاتم

المصدر: RT