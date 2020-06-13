مصر.. استقبال 87391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، عن استقبال 87391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، بعد تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم بالتعاون بين الوزارة و"فيسبوك".

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وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية استقبلت أيضا 1827 مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث إلى أن أن تلك الحملة سوف تساهم أيضا في تشجيع المتعافيين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بالتبرع ببلازما الدم، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأضاف مجاهد أنه تم تفعيل الخط الساخن 15366 لتلقي استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم وبلازما الدم داخل القاهرة، موضحا أنه سيتم تفعيله في باقي محافظات الجمهورية تباعا خلال الأيام القادمة.

ولفت المتحدث إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عاما في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على "فيسبوك" من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: www.facebook.com/donateblood وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم 5 أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

كما لفت مجاهد إلى أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين. وأشار إلى أن تلك الحملة بالتعاون مع "فيسبوك" تعد خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.

ناصر حاتم

المصدر: RT