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مصر تبدأ تجارب استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين

أخبار العالم العربي

مصر تبدأ تجارب استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين
Reuters Lindsey Wasson
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كشفت مسؤولة بوزارة الصحو المصرية، اليوم الأحد، عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد لعلاج المصابين حاليا.

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وقالت جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية التابعة للوزارة، في تصريحات لموقع "مصراوي" الإخباري: "سحبنا بلازما من بعض المتعافين خلال الأيام الماضية، وسيتم تجريبها في العلاج".

ولفتت إلى أنه يجري استخدام الأدوية وفقا لبروتوكول علاجي أعدته اللجنة العلمية وتم توزيعه على مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي.

بدوره، قال مصدر مسؤول بالوزارة إنه تم بدء تطبيق تجارب البلازما على 3 مرضى تعافوا من الفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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