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مصر تقرر استئناف حركة الطيران في جميع مطاراتها اعتبارا من 1 يوليو

أخبار العالم العربي

مصر تقرر استئناف حركة الطيران في جميع مطاراتها اعتبارا من 1 يوليو
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أعلن وزير الطيران المصري، الأحد، أن بلاده ستستأنف حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد اعتبارا من 1 يوليو.

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وقال محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، خلال مؤتمر صحفي، حضره وزيرا السياحة والدولة للإعلام إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم وذلك بصورة تدريجية.

وأضاف أنه سيتم استئناف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، كما سيتم استئناف الرحلات تدريجيا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها إلى مصر.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم استغلال فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي، في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددا عند استئناف الطيران.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم إلى 42,980، فيما وصل عدد الوفيات وفق ما أورد موقع worldometers إلى 1,484.

المصدر: وكالات

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