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ارتفاع جديد بأعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق

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ارتفاع جديد بأعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق
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مقبرة في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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العراق يسجل ارتفاعا جديدا بأعداد وفيات كورونا
العراق يسجل ارتفاعا جديدا بأعداد وفيات كورونا

وسجلت الوزارة وفاة 58 مصابا، ليصل عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في العراق إلى 608، كما سجلت 1259 مصابا من أصل 9920 مفحوصا، وبذلك يرتفع عدد المصابين في العراق إلى 20209.

وأكدت الوزارة شفاء 606 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد الذين تعافوا إلى 8121 حالة، منذ ظهور الفيروس في العراق.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس السبت، تسجيل 53 حالة وفاة خلال بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما سجلت 1180 إصابة جديدة أيضا.

المصدر: RT

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