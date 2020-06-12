العراق يسجل ارتفاعا جديدا بأعداد وفيات كورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا بأعداد وفيات كورونا. وأعلنت الوزارة عن وفاة 39 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 496 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن إصابة 1095 شخصا، ليبلغ مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس في العراق 17770.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 9757 نموذجا، وبلغ إجمالي عدد المفحوصين، مع إضافة هذا الرقم، 349625.

وتصدرت العاصمة بغداد إحصاءات الإصابات بـ 348 إصابة، وتصدرتها أيضا في أعداد الوفيات بـ20 حالة.

كما سجلت الوزارة 300 حالة شفاء، حيث بلغ عدد المصابين الذين تعافوا من المرض 6868 حالة.

المصدر: RT