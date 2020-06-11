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العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات بكورونا

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العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات بكورونا
YouTube / قناة العراقية
إجراءات لمواجهة فيروس كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وسجلت الوزارة 1261 إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية و31 حالة وفاة، ليبلغ مجموع الإصابات 16675 حالة، والوفيات 457 حالة.

وفحصت الوزارة اليوم 9342 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ليصل مجموع النماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 339868.

وسجلت الوزارة 354 حالة شفاء، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 6568.

المصدر: RT

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