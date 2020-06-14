الصحة المصرية ترجح 2500 إصابة يوميا بكورونا وتكشف عن موعد تراجع الوباء

أكد مسؤول بوزارة الصحة المصرية أن الدراسات بخصوص نسب إصابة أصحاب فصيلة دم معينة بالفيروس خلافا لغيرها، كلها إحصائية وليست علمية، مرجحا أن تتراجع وتيرة انتشار كورونا في يوليو.

وقال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسني، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إن تلك الدراسات الإحصائية تعتبر أضعف الدراسات العلمية، مشيرا إلى أنه يجب الحذر واتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لأنه "لا توجد فصيلة دم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرها".



وأضاف حسني: "سنصل إلى 2500 إصابة بكورونا يوميا"، منوها بأن نسبة الذروة غير معروفة وغير متوقعة، "ولكن يتم التعرف على موعدها عندما نصل لأعداد إصابات عالية ومن ثم تتراجع".

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وأوضح أنه من المتوقع وفقا للدراسات أن تكون نسبة الذروة فى مصر هى شهر يونيو، مؤكدا أن أول أسبوعين فى يوليو هما أسبوعين ثبات لأعداد فيروس كورونا ومن ثم تتراجع أعداد الإصابات في النصف الثاني من شهر يوليو.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: صدى البلد